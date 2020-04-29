29.04.2020 (14:17)
Призывные комиссии в регионах Сибири, Урала и Поволжья начнут работу с 12 мая
Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья и Сибири начнут работу с 12 мая.
Призывные комиссии 28 субъектов Российской Федерации в границах ответственности ЦВО начнут работу с 12 мая, первые отправки призывников запланированы после 20 мая.
В каждом комиссариате установлены бактерицидные лампы, организована дезинфекция, здоровью призывников будет уделено особое внимание. Для проведения мероприятий весеннего призыва около 500 военных комиссариатов ЦВО обеспечили защитными медицинскими масками, бесконтактными термометрами и наборами средств личной дезинфекции.
Ранее сообщалось, что из регионов дислокации округа в войска будет отправлено 52 тысяч призывников. Исключение составляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где призыв проводится осенью.
ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.