Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2020 (14:17)

Призывные комиссии в регионах Сибири, Урала и Поволжья начнут работу с 12 мая

Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья и Сибири начнут работу с 12 мая.

Призывные комиссии 28 субъектов Российской Федерации в границах ответственности ЦВО начнут работу с 12 мая, первые отправки призывников запланированы после 20 мая.

В каждом комиссариате установлены бактерицидные лампы, организована дезинфекция, здоровью призывников будет уделено особое внимание. Для проведения мероприятий весеннего призыва около 500 военных комиссариатов ЦВО обеспечили защитными медицинскими масками, бесконтактными термометрами и наборами средств личной дезинфекции.

Ранее сообщалось, что из регионов дислокации округа в войска будет отправлено 52 тысяч призывников. Исключение составляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где призыв проводится осенью.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские военные в Таджикистане провели первую оцифровку фронтовых документов дистанционно
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию на ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения»
На полигонах 49-й армии ЮВО проводят полную санитарную обработку объектов перед летним учебным периодом
Командование ЦВО поздравило 99-летнего фронтовика, награжденного четырьмя орденами Красной звезды

Метки:
Центральный военный округ , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false