29.04.2020 (14:17)

Призывные комиссии в регионах Сибири, Урала и Поволжья начнут работу с 12 мая

Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья и Сибири начнут работу с 12 мая.

Призывные комиссии 28 субъектов Российской Федерации в границах ответственности ЦВО начнут работу с 12 мая, первые отправки призывников запланированы после 20 мая.

В каждом комиссариате установлены бактерицидные лампы, организована дезинфекция, здоровью призывников будет уделено особое внимание. Для проведения мероприятий весеннего призыва около 500 военных комиссариатов ЦВО обеспечили защитными медицинскими масками, бесконтактными термометрами и наборами средств личной дезинфекции.

Ранее сообщалось, что из регионов дислокации округа в войска будет отправлено 52 тысяч призывников. Исключение составляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где призыв проводится осенью.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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