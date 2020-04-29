29.04.2020 (13:52)

Военные предотвратили угрозу распространения природного пожара на поселок в Туве

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) предотвратили угрозу перекидывания природного пожара на поселок Бояровка в Каа-Хемском районе Республики Тыва. Подразделения за двое суток потушили полосу огня протяженностью более 20 км, это позволило отвести линию пожара от жилых домов на 13 километров вглубь тайги.

Работы проводятся в сложном рельефе - высокие холмы с густым лесом.

К месту тушения природного пожара прибыли тяжелые бульдозеры Б-170 из частей, дислоцированных в Кызыле и Абакане. Тяжелая техника в среду приступит к созданию минерализированной полосы вдоль реки Шан, чтобы предотвратить повторное распространения огня к населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола. Для тушения очагов с воздуха привлечен вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" с водосливным устройством, который за двое суток сбросил более 80 тонн воды на очаги возгораний в Каа-Хемском и Тандинском районах.

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