29.04.2020 (13:47)
Военнослужащие полка РХБ защиты ЗВО проведут спецобработку военкоматов в Нижегородской области
Военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) соответствии с распоряжением командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева проведут специальную обработку военных комиссариатов в Нижнем Новгороде и области.
Специалисты РХБ защиты осуществят дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих территории, а также дорожного покрытия.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проведут обеззараживание территории дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.
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