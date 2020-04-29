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29.04.2020 (13:47)

Военнослужащие полка РХБ защиты ЗВО проведут спецобработку военкоматов в Нижегородской области

Военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) соответствии с распоряжением командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева проведут специальную обработку военных комиссариатов в Нижнем Новгороде и области.

Специалисты РХБ защиты осуществят дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих территории, а также дорожного покрытия.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проведут обеззараживание территории дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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