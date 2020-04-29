29.04.2020 (13:39)
Специалисты РХБ защиты ВВО начали специальную обработку строительной площадки медицинского центра в Приморье
В городе Уссурийске подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа приступили к дезинфекции строительной площадки многофункционального медицинского центра.
С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1М специалисты РХБ защиты на территории военного госпиталя производят дезинфекцию строений и прилегающей территории медицинского центра с использованием раствора гипохлорита кальция, что обеспечивает обеззараживание и уничтожение различных вирусов.
К мероприятиям по обеззараживанию привлекается порядка 50 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники. За минувшие сутки военные химики дезинфицировали 18 объектов военной инфраструктуры и более 8000 кв.м. местности.