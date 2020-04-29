29.04.2020 (13:28)

Российские военные в Таджикистане провели первую оцифровку фронтовых документов дистанционно

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане провели первую оцифровку фронтовых документов ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны дистанционно.

Специалисты загрузили на сайт Минобороны России данные о фронтовиках, отправленные родственниками по электронной почте, а также полученные из архивных документов и книг памяти. Для тех, кто обратился за помощью, ведется консультация по телефону или «скайпу» с изложением подробной инструкции пользования сайтом самостоятельно.

В рамках уникального мультимедийного проекта «Дорога памяти» военнослужащие обработали уже более тысячи документов об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на поля сражений из Таджикской СССР или проживающих на территории Республики.

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