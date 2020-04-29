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29.04.2020 (12:36)

Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» Черноморского флота отразил атаку авиации условного противника в ходе тренировки по ПВО

Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» Черноморского флота в ходе тренировки по организации противовоздушной обороны (ПВО) отразил нападение морской авиации условного противника.

По замыслу учебного мероприятия, при стоянке в пункте базирования — Новороссийске — командир корабля получил данные об угрозе применения противником средств воздушного нападения с нанесением ракетного удара по объектам военно-морской базы.

В ходе тренировки боевые расчеты артиллерийских комплексов отработали алгоритм действий по подготовке вооружения к отражению атаки с воздуха, выполнили поиск, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей.

Мероприятие было направлено на совершенствование навыков экипажа по отражению воздушного нападения условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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