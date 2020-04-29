29.04.2020 (12:02)

Экипажи боевой авиации ЮВО в День Победы пролетят парадным строем над Волгоградом

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершат пролет в парадном строю над городом-героем Волгоградом.

Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 км/ч 9 мая в 10 часов по местному времени.

Летчики боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО совершат демонстрационные пролеты над 13-ю городами Юга России, а также в небе Еревана – столицы Армении. Будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 воздушных судов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице