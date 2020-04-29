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29.04.2020 (11:53)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию на ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения»

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию на территории «Волгоградского завода спецмашиностроения» в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

Специалисты войск РХБ защиты выполнили обработку около 10 тыс. кв. м территории завода, в том числе цехов, административных помещений, дорог, фасадов зданий.

Военнослужащие выполняли дезинфекцию в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК. Обработка была проведена с применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , COVID-19
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