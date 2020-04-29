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29.04.2020 (11:08)

На полигонах 49-й армии ЮВО проводят полную санитарную обработку объектов перед летним учебным периодом

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, Адыгее, Карачаево-Черкесии и на Кубани, приступили к подготовке полигонов Николо-Александровский, Майкопский, Кобу-Баши и Молькино к новому учебному периоду с полной санитарной обработкой всех помещений, учебных комплексов и тренажеров.

До конца мая будет проведена обработка территорий, общая площадь которых составляет более 400 тыс. кв. м. К работам привлекаются более 300 военнослужащих подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей, задействовано около 40 единиц специальной техники. Для специальной обработки планируется израсходовать свыше 70 т дезинфицирующего раствора.

Подготовка полигонов также включает в себя сплошную очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов, оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов учебно-материальной базы.

Всего в зимнем периоде обучения с подразделениями 49-й армии ЮВО на учебно-тренировочных комплексах было проведено более 10 тактических учений, отборочные этапы конкурсов АРМИ-2020, лагерные сборы и полевые выходы родов войск и свыше 1,5 тыс. огневых тренировок с практической стрельбой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Боевая подготовка , Полигон , COVID-19
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