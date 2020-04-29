29.04.2020 (09:32)
В День Победы над Краснодаром экипажи боевой авиации ЮВО выполнят демонстрационный пролет
В честь 75-й годовщины Великой Победы экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнят демонстрационный пролет над Краснодаром.
Парадный строй из вертолётов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолётов Су-25СМ3 и Су-30СМ появится в небе над городом 9 мая в 10 часов 50 минут.
Экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО совершат демонстрационные пролеты над 13-ю городами Юга России, а также в небе Еревана – столицы Армении. Будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 воздушных судов.
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