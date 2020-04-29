29.04.2020 (11:32)

Впервые в День Победы в Грозном и Владикавказе пройдет воздушный парад авиации

В честь 75-летия Великой Победы авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) впервые проведут воздушный парад в городах воинской славы на Северном Кавказе.

Демонстрационные пролеты авиации пройдут 9 мая в 10.00 по местному времени в Республике Северная Осетия - Алания во Владикавказе и в столице Чеченской Республики городе Грозном. Всего в воздушных парадах примет участие 12 единиц авиационной техники армии ВВС и ПВО.

В небе Владикавказа впервые появятся авиационные группы на ударных вертолетах Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор».

Над Грозным пролетят четыре штурмовика Су-25 «Грач» и два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор».

В настоящее время летчики армейской и штурмовой авиации совершили перелет на аэродром Моздок и приступили к тренировкам на слетанность экипажей.

Экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО совершат демонстрационные пролёты над 13-ю городами Юга России, а также в небе Еревана – столицы Армении. Будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 воздушных судов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице