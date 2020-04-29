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29.04.2020 (10:36)

В День Победы в Ставрополе состоится демонстрационный пролет боевой авиации и праздничный салют

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне над Ставрополем экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнят демонстрационный пролет. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолетов Су-25СМ3 и Су-30СМ совершат групповой полет над городской площадью Ленина 9 мая в 10 часов.

Также в краевой столице 9 мая состоится салют с 30 залпами из гаубиц «Мста-Б». Его выполнят артиллеристы 49 общевойсковой армии ЮВО.

Экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО совершат демонстрационные пролеты над 13-ю городами Юга России, а также в небе Еревана – столицы Армении. Будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 воздушных судов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Более 200 самолетов и вертолетов ЮВО будет задействовано в демонстрационных пролетах авиации 9 мая

Метки:
Южный военный округ , Военные парады , ВВС , Праздники , ВКС
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