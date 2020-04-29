29.04.2020 (10:54)

Командование ЦВО поздравило 99-летнего фронтовика, награжденного четырьмя орденами Красной звезды

Поздравить фронтовика-минометчика Дмитрия Сысоевича Ершова приехали военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) и военного комиссариата Чкаловского района. Начальник управления боевой подготовки ЦВО полковник Алексей Хромцов вручил Дмитрию Сысоевичу памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и подарочный набор. Сотрудники военного комиссариата передали точные копии наградных документов героя-фронтовика.

Дмитрий Сысоевич Ершов родился 1 октября 1921 года в Смоленской области. В составе Южного фронта прошел всю войну. Победу встретил в Венгрии, находясь в госпитале после тяжелого ранения. Награжден четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За боевые заслуги».

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