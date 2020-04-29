29.04.2020 (07:25)

В Забайкальском крае завершился конкурс на лучшего младшего специалиста службы горючего ВВО

В Забайкальском крае на базе одной из воинских частей Восточного военного округа проведен окружной этап конкурса на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение) службы горючего «Армейский запас-2020».

В состязании приняли участие военнослужащие, которые ранее стали победителями в соединениях материально-технического обеспечения ВВО.

В ходе первого дня участники конкурса соревновались в огневой подготовке и «Армейской эстафете», где показали высокое мастерство и физическую подготовленность.

Во второй день конкурса участники сдали теорию устройства технических средств службы горючего, а также показали высокие результаты в ходе выполнения элементов «Военно-спортивной эстафеты».

Завершающим стал третий день конкурса в ходе, которого проводились одиночные соревнования водителей-заправщиков и команд расчетов ручного монтажа полевого магистрального трубопровода, расчетов мотонасосной установки и передвижной насосной установки.

Водители-заправщики соревновались в развёртывании автомобильного средства заправки и транспортирования горючего АТЗ-7-5350, который отвечает современным требованиям войск и поступает на перевооружение взамен устаревших образцов.

По итогам конкурса лучшее подразделение службы горючего представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса. Победителями конкурса на лучшее подразделение службы горючего стала сборная команда объединения ВВС и ПВО ВВО.

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