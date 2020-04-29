29.04.2020 (07:11)

В преддверии годовщины Великой Победы активисты Амурского объединения ВВО собирают данные о героях воинских частей 29 стрелкового корпуса

В преддверии празднования 75 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, военнослужащие-активисты военно-исторической деятельности общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, дополняют неизвестные ранее факты боевого пути воинских частей и биографии Героев - фронтовиков 29 стрелкового корпуса. Многие интересные факты удалось узнать после рассекречивания архивов военных лет.

Сбор и обобщение данных ведется при помощи современных информационных площадок с открытыми базами данных, такими как «Память народа». Активисты воинских коллективов соединений и частей организуют военно-историческую работу в свободное от службы время.

Участники поднимают списки воинских частей, изучают подвиги красноармейцев описанные в наградных листах, устанавливают интересные факты из фронтовых журналов боевых действий. Достаточно собранные данные участников войны при наличии фотографий обрабатываются и вносятся в базу данных современного проекта мультимедийной галереи «Дорога памяти».

По результатам работы в частях проводятся занятия с рассказами о боевом пути частей и конкретных подвигов красноармейцев. Обобщенные данные размещаются на плакатах и стеной печати подразделений для ознакомления личного состава подразделений.

Справочно: Краснознамённая общевойсковая армия является правопреемником 29-го стрелкового корпуса, формирование которого началось 15 июня 1943 г. в разгар Великой Отечественной войны. Соединения и части успешно действовали на Центральном фронте под общим командованием К.К. Рокоссовского. День Победы воины корпуса встретили юго-восточнее Данцига (ныне Гданьск, Польша). По итогам войны 48 воинам корпуса было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое из них — старший лейтенант И. Ладушкин, младший лейтенант В. Леваков и сержант Н. Носуля — навечно зачислены в списки объединения.

В апреле 1966 г. управление 29 стрелкового корпуса прибыло на новое место постоянной дислокации — в г. Белогорск Амурской области. В июне 1969 г. переформировано в полевое управление общевойсковой армии.

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