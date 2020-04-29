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29.04.2020 (06:45)

Праздничный салют, посвященный Великой Победе, будет дан в 8 городах ВВО

К проведению праздничных артиллерийских салютов в Восточном военном округе 9 мая будет привлечено 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе 40 артиллерийских орудий и 20 салютных установок, а также 920  человек личного состава.

Подготовка орудийных расчетов осуществляется ежедневно, с учетом проведения мероприятий противодействия распространению вирусных инфекций. В состав салютных команд, подразделений обеспечения отобран личный состав лучших подразделений и воинских частей округа.

9 мая праздничные салюты состоятся в  Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском.

Для поздравления жителей населенных пунктов с Днем Победы  и создания хорошего настроения спланирована  работа  звуковещательных станций, полевых автомобильных клубов и комплексов отбора на контракт. Фонограммы песен военных лет для звуковещательных станций подготовлены и отправлены в соединения и воинские части округа.

Кроме того, состоятся выступления более 120  агитационных бригад учреждений культуры, соединений и воинских частей. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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