29.04.2020 (05:16)

Во Владивостоке летчики морской авиации ТОФ и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проводят тренировки пролёта авиации ко Дню Победы

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках подготовки к пролёту авиации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводят тренировочные полёты над Владивостоком.

Сегодня в столице Приморского края проведена уже четвертая совместная тренировка летчиков морской авиации и ВКС. Генеральная репетиция пролёта авиационной техники запланирована на 7 мая.

Всего для участия воздушной части праздничных мероприятий во Владивостоке 9 мая планируется задействовать 21 летательный аппарат.

11 самолётов и вертолётов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные- армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. В пролётах будут задействованы дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52.

В ходе тренировок авиация работает с трех аэродромов, расположенных в Приморском крае. Пролёт над городом осуществляется на высотах от 400 до 500 метров.

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