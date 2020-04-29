29.04.2020 (07:00)
Военнослужащие полка химзащиты ЗВО проведут спецобработку военкоматов в Нижегородской области
В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа проведут специальную обработку военных комиссариатов в Нижнем Новгороде и области.
Военнослужащие осуществят дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих территории, а также дорожного покрытия.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проведут обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.
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