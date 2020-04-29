29.04.2020 (06:30)

Расчеты беспилотников ЗВО провели учение в Московской области

В Московской области расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели специальное учение в воздушном пространстве полигона «Алабино».

В рамках учения отрабатывалась разведка на малых и средних высотах, передача оперативной информации действий наземных войск в пункты управления. Также было отработанно обнаружение позиций условного противника, передача данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения, что позволило специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и оперативнее вносить необходимые корректировки. В ходе учения применялись БПЛА «Орлан-10» и «Элерон», позволяющие вести оптическую и радиоэлектронную разведку местности.

В учении приняло участие более 200 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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