Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2020 (06:30)

Расчеты беспилотников ЗВО провели учение в Московской области

В Московской области расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели специальное учение в воздушном пространстве полигона «Алабино».

В рамках учения отрабатывалась разведка на малых и средних высотах, передача оперативной информации действий наземных войск в пункты управления. Также было отработанно обнаружение позиций условного противника, передача данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения, что позволило специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и оперативнее вносить необходимые корректировки. В ходе учения применялись БПЛА «Орлан-10» и «Элерон», позволяющие вести оптическую и радиоэлектронную разведку местности.

В учении приняло участие более 200 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие бригады специального назначения ЗВО отработали беспарашютное десантирование в Тамбовской области
Военнослужащие РХБ-защиты танковой армии ЗВО заступили на ежесуточное дежурство во всех районах дислокации объединения
Подразделения РХБ защиты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО проводит спецобработку объектов в новом жилом квартале
Российские военнослужащие в Приднестровье продолжают мероприятия по профилактике распространения вирусной инфекции

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false