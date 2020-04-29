29.04.2020 (06:00)

В танковой бригаде ЗВО заменили более 10 тыс. литров масла в ходе сезонного обслуживания техники

В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа завершают подготовку вооружения и военной техники к эксплуатации в летнем периоде обучения. В ходе сезонного обслуживания военнослужащие заменили более 10 тысяч литров масла на гусеничной и колесной военной технике.

На специализированных постах в парковых зонах экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» выполнили более 30 технологических операций на каждой единице техники –– проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замену фильтров и технических жидкостей.

На сегодняшний день специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО приступила к проверке отдельной танковой бригады на готовность к эксплуатации техники летом.

Всего военнослужащие провели обслуживание обслуживание порядка 400 единиц вооружения и военной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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