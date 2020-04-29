29.04.2020 (05:00)

Войска РХБЗ ЗВО провели дезинфекцию и специальную обработку на сборных пунктах военных комиссариатов Москвы

На сборном пункте города Москвы военнослужащие подразделения РХБ защиты ЗВО провели специальную обработку контрольно-пропускного пункта, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилипающей территории к военкомату.

Всего было обработано свыше 10 тыс. кв. метров. Во все военкоматы города Москвы поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников.

Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

В зданиях и на прилегающей территории военных комиссариатов, а также в помещениях проводится дезинфекция и санитарная обработка.

Начало работы приемных комиссий военных комиссариатов спланированы с 12 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля с.г. Призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек.

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