29.04.2020 (05:00)
Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.
Продолжительность полета составила более 8 часов.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Новости по теме:
Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа производится санитарная обработка каждого прибывшего на аэродромы самолета ВТА
В Амурском соединении дальней авиации подразделения РХБ защиты проведи спецобработку объектов и техники
Молодые лётчики дальней авиации совершили первые практические вылеты на стратегических ракетоносцах Ту-95мс
Метки: