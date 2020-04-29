29.04.2020 (05:00)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

Продолжительность полета составила более 8 часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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