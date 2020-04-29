29.04.2020 (06:00)

Российские военные медики провели работу в городской больнице города Чачак, а сводные российско-сербские расчеты РХБЗ провели обработку пансионата для престарелых в городе Чуприя

Российские военные медики провели работу в городской больнице города Чачак - крупнейшем медицинском учреждении района, с населением около 150 тысяч человек. Это уже третий визит наших врачей в эту больницу. Благодаря своевременному введению карантинных мер и грамотному разделению больничных корпусов на зоны безопасности, удалось избежать повышенной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сейчас в стационаре находятся только 13 пациентов, их состояние оценивается, как среднее. Врачи-инфекционисты и вирусологии сводного отряда провели совместный обход пациентов и проанализировали тактику лечения сербских коллег и дали свои рекомендации.

Два расчета РХБ защиты и одна группа медиков направлены в юго-западную западную часть Сербии. Они несколько дней будут дислоцироваться в городе Ужице, для проведения дезинфекции в медучреждениях близлежащих населенных пунктов, находящихся в горах.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработан 13 объектов в городах Белград, Чуприя и Ниш.

Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 49 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Чуприя, и Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Кикинда, Сомбор, Чачак и Алексинац.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 127 объекте в 26 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина, Вршац, Неготин, Ужице), в т.ч. обработано: около 267 зданий и сооружений, общей площадью более 1,2 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 63, общей площадью около 433 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 713 пациентов, инфицированных Covid-19.

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