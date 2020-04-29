29.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию ещё трех лечебных учреждений в провинции Брешиа

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 3 лечебных учреждений провинции Брешиа.

Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Травальято, Ронкоделле и Берлинго провинции Брешиа.

Фаусто Конфорти, мэр города Берлинго провинции Брешия встретил российских специалистов и выразил благодарность за оказываемую помощь. «Дезинфекция важна для нашего города. Здесь, в Брелинго, мы уже позаботились об обработке улиц специальным спиртовым раствором. И эта дезинфекция очень важна для данного дома престарелых, так как она показывает «братские» отношения между российским и итальянским народом.

Мы не ожидали, что вы приедете, но мы очень рады вашему присутствию здесь. Должен сказать, что много лет Россия была близка к Италии и наоборот, и спустя 75 лет со времён окончания Второй Мировой войны между Россией и Италией сложились очень тёплые отношения. Много много жителей бывшего СССР живет сейчас у нас, в Италии, и все они вносят большой вклад в развитие Италии» - заявил Фаусто Конфорти.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 86 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 94 зданий и сооружений, более 800 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 200 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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