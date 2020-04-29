29.04.2020 (00:30)

Специалисты РХБ защиты Тихоокеанского флота провели дезинфекцию территории и производственных помещений Центра судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке

Специалисты подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Тихоокеанского флота провели дезинфекцию территории и производственных площадей крупнейшего в Приморском крае судоремонтного предприятия АО «Центр судоремонта «Дальзавод»». На его базе проходят ремонт и модернизацию надводные боевые корабли и дизельные подводные лодки ТОФ, в том числе фрегат «Маршал Шапошников».

Расчётами РХБ защиты проведена дезинфекция цехов, технической территории и причального фронта завода. Всего раствором нейтрального гипохлорита с привлечением авторазливочных станций АРС-14КМ обработано около 26 тыс. квадратных метров территории.

К проведению работ по дезинфекции привлекалось 15 военнослужащих и 4 единицы специальной техники

Планируется, что расчёты РХБЗ Тихоокеанского флота также проведут дезинфекцию на территории главного госпиталя флота и на ряде крупных промышленных предприятий Владивостока.

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