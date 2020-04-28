28.04.2020 (23:01)
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная Звезда» подготовит серию видеороликов ко Дню Победы
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная Звезда» подготовит серию видеороликов в честь празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Солисты из числа Заслуженных артистов России, в сопровождении профессиональных музыкантов ансамбля, в форме военных лет исполнят самые известные фронтовые песни, такие как «Казаки», «Смуглянка» и «Дорожка фронтовая».
Помимо музыкальных произведений будут представлены стихи авторов-фронтовиков в исполнении учащихся общеобразовательных учреждений.
При записи видеороликов использовалась автомобильная техника времен войны: легендарная «Полуторка»(ГАЗ-АА) и первый советский серийный внедорожник «ГАЗ-64».
Данная серия видеороликов будет издана на компакт-диске.
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