28.04.2020 (23:15)
Представители Военного института Дополнительного профессионального образования Военного Учебно-Научного центра ВМФ приняли участие в Севастопольском онлайн балу
Слушатель факультета флагманских специалистов и командиров боевых частей Военного института дополнительного профессионального образования Военного Учебно-научного центра ВМФ капитан-лейтенант Сергей Сухоруков принял участие в Севастопольском онлайн-балу. В этом событии участвовали более тридцати офицерских и гражданских пар из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владивостока, Калининграда и других городов России, а также из Мексики, Швейцарии и Франции.
В онлайн режиме всех участников первого в мире онлайн-бала поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
«Главная цель – в это непростое время объединиться культурой, танцем, красотой бального искусства, наполнить друг друга энергией творчества, помогающей поднять дух и преодолевать трудности», – отметила руководитель проекта Екатерина Графодатская.
Над событием работала техническая команда. В прямом эфире пары станцевали восемь танцев. Среди них московская кадриль, испанский вальс, сиртаки, полька и другие. Финальным танцем стал известный во всем мире «Севастопольский вальс».