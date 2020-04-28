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28.04.2020 (22:37)

Военнослужащие бригады специального назначения ЗВО отработали беспарашютное десантирование в Тамбовской области

Более 2 тысяч выбросок десанта беспарашютным способом осуществили подразделения специального назначения Западного военного округа, дислоцированные в Тамбовской области, в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке в зимнем периоде обучения.

Военнослужащие разведывательных групп отработали выполнение десантирования в наиболее эффективную для выполнения тактических задач местность в тылу «противника». Выброску проводили при помощи фалов, спусковых устройств СУ-Р2 и с приводнением на воду на скорости до 10 км/ч с максимальной высотой сброса до 6 метров.

 Особенностью совершения десантирования беспарашютным способом является тактическая высадка на неизведанную местность с быстрым вводом подразделения в бой, что увеличивает живучесть всей разведывательной группы и позволяет сократить время пребывания разведчиков на точке выброски.

Также разведывательные группы после десантирования отработали совершение марша с ведение разведки техническими средствами и выполнение специального задания: снятия часового, поиск разведданных, захват целей и выход на пункт сбора.

Личный состав выполнял беспарашютное десантирование с модернизированного вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» в полной боевой экипировке.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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