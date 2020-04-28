28.04.2020 (22:25)

Военнослужащие РХБ-защиты танковой армии ЗВО заступили на ежесуточное дежурство во всех районах дислокации объединения

На территории Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Смоленской областей подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа несут дежурство на всех въездах на территорию соединений и воинских частей танкового объединения для проведения специальной обработки всей въезжающей автомобильной техники через контрольно-пропускные пункты.

Военнослужащие в войсковых комплектах ДКВ-1К обрабатывают свыше 2 тысяч автомобилей ежедневно в рамках проведения мероприятий по противодействию распространения вирусных заболеваний на территории соединений и воинских частей танковой армии. Для проведения специальной обработки военнослужащие используют специальные химические растворы и авторазливочные станции АРС-14 и АРС-14КМ.

Всего в мероприятиях по противодействию распространения вирусных заболеваний задействовано порядка 800 военнослужащих войск РХБ защиты и около 250 единиц военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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