28.04.2020 (22:15)

Подразделения РХБ защиты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО проводит спецобработку объектов в новом жилом квартале

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа проводят специальную обработку и дезинфекцию в новом жилом квартале в городе Валуйки Белгородской области в рамках профилактических мероприятий по борьбе с распространением вирусной инфекции.

Группа специальной обработки соединения проводит дезинфекцию контактных объектов во дворах новостроек таких как, лавочки, детские площадки, стоянки для личного транспорта, участки местности и дорожное покрытие.

Кроме того, военнослужащие обеззараживают подъезды новых пятиэтажных домов в средствах индивидуальной защиты с применением специальной машины АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Специальная очистка жилых кварталов проводится подразделениями РХБ защиты Висленского соединения ЗВО для профилактики и недопущения распространения вирусной инфекции, а также специальной обработке объектов инфраструктур в Белгородской области.

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