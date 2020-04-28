28.04.2020 (22:15)
Подразделения РХБ защиты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО проводит спецобработку объектов в новом жилом квартале
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа проводят специальную обработку и дезинфекцию в новом жилом квартале в городе Валуйки Белгородской области в рамках профилактических мероприятий по борьбе с распространением вирусной инфекции.
Группа специальной обработки соединения проводит дезинфекцию контактных объектов во дворах новостроек таких как, лавочки, детские площадки, стоянки для личного транспорта, участки местности и дорожное покрытие.
Кроме того, военнослужащие обеззараживают подъезды новых пятиэтажных домов в средствах индивидуальной защиты с применением специальной машины АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.
Специальная очистка жилых кварталов проводится подразделениями РХБ защиты Висленского соединения ЗВО для профилактики и недопущения распространения вирусной инфекции, а также специальной обработке объектов инфраструктур в Белгородской области.