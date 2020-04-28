28.04.2020 (21:58)

Российские военнослужащие в Приднестровье продолжают мероприятия по профилактике распространения вирусной инфекции

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью недопущения возникновения и распространения случаев вирусных инфекций среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала проводятся профилактические мероприятия.

Командованием ОГРВ ПРРМ созданы специальные группы, которые занимаются обеззараживанием всех объектов, расположенных в военных городках. Особое внимание при обработке специальным раствором уделят местам и предметам общего пользования, среди которых контрольно-пропускные пункты и дверные ручки. Также проводится обеззараживание военной техники.

Суточный наряд осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц, в целях недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции в подразделениях войсковой части.

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