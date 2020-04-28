28.04.2020 (21:47)

Юнармейцы из Приднестровье приняли участие в акции «Письмо солдату»

Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовало для юнармейцев акцию «Письмо солдату».

В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние и добрые пожелания ветеранам Великой Отечественной войны за Великую Победу.

В общей сложности юнармейцами было написано около 50 писем. Лучшие работы будут отправлены для участия в фестивале детских эссе.

Акция «Письмо солдату» посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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