28.04.2020 (21:47)
Юнармейцы из Приднестровье приняли участие в акции «Письмо солдату»
Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовало для юнармейцев акцию «Письмо солдату».
В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние и добрые пожелания ветеранам Великой Отечественной войны за Великую Победу.
В общей сложности юнармейцами было написано около 50 писем. Лучшие работы будут отправлены для участия в фестивале детских эссе.
Акция «Письмо солдату» посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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