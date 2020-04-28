Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (21:47)

Юнармейцы из Приднестровье приняли участие в акции «Письмо солдату»

Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовало для юнармейцев акцию «Письмо солдату».

В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние и добрые пожелания ветеранам Великой Отечественной войны за Великую Победу.

В общей сложности юнармейцами было написано около 50 писем. Лучшие работы будут отправлены для участия в фестивале детских эссе.

Акция «Письмо солдату» посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье мотострелки ЗВО уничтожили танки условного противника с помощью ПТРК «Фогот»
В Москве военнослужащие ЗВО провели спецобработку Научно-исследовательского института точных приборов
В Курске военнослужащие ЗВО перешли на круглосуточную обработку медицинских учреждений и карет скорой помощи
В ходе проведение майских праздников военнослужащие общевойсковой армии ЗВО попробуют разнообразное многонациональное меню

Метки:
Юнармия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false