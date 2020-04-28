28.04.2020 (21:31)

В Подмосковье мотострелки ЗВО уничтожили танки условного противника с помощью ПТРК «Фогот»

На полигоне Алабино в Московской области мотострелки гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2.

Военнослужащие выполнили стрельбу из 30-мм автоматической пушки 2А42 и 7,62-мм пулемета ПКТ, ПТРК «Фогот» по мишеням, имитирующим легкобронированную технику условного противника. Стрельба велась на расстоянии от 800 до 2000 метров до мишеней.

Во время практических занятий военнослужащие отработали навыки маскировки позиций, определения дальности до цели, ведения огня по появляющимся и движущимся мишеням. Всего в ходе учений мотострелки уничтожили свыше 200 мишеней.

В учении приняло участие свыше 200 военнослужащих и около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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