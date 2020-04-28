28.04.2020 (21:24)

В Москве военнослужащие ЗВО провели спецобработку Научно-исследовательского института точных приборов

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты проводят специальную обработку объектов инфраструктуры и промышленности, расположенных в Москве.

Сегодня военнослужащие обработали объекты, прилегающую территорию, цеха и дорожное покрытие в Научно-исследовательском институте точных приборов. Общая площадь обработанной территории составила 30 тыс. кв. м.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание с применением дезинфицирующих растворов, специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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