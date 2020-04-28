28.04.2020 (21:00)

Журналистам показали ход строительства Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации

В парке «Патриот» продолжается строительство Главного храма Вооруженных Сил России, который возводится в честь Победы в Великой Отечественной войне и музейного комплекса «Дорога памяти», в которую каждый желающий сможет прислать фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса трудятся в круглосуточном режиме и уже завершают работы по внутренней и внешней отделке храма. Храм Победы и музей «Дорога памяти» будут готовы к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Журналисты ознакомились с элементами художественно-архитектурного убранства Главного Храма Вооруженных Сил РФ: отделкой храма, которая выполнены из керамики и украшена гжельской росписью, с центральная апсидой, посвященной Воскресению Христова и выполненной впервые в истории в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах, уникальными сводами Храма Победы, собранными из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории нашей страны, образом Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма (самое большое изображение лика Христа выполненное в мозаике).

Так же представителям средств массовой информации показали готовые залы и галереи уникального музейного комплекса «Дорога Памяти». В нем размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея Вооруженных Сил РФ.

Протяжённость мемориальной галереи «Дорога памяти» 1418 шагов, что равняется 1418 дням Великой отечественной войны. Центральное место в нем занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти».

Создание храма – яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.

Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

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