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28.04.2020 (20:45)

Программа экспресс-экскурсий "Курсом к Победе. Военно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне" подготовлена Центральным военно-морским музеем в Санкт-Петербурге

В преддверии 75-летия Великой Победы лекторы-экскурсоводы Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого подготовили для   программу виртуальных экспресс-экскурсий "Курсом к Победе. Военно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне".

Как сообщил директор Музея Руслан Нехай «Каждая экскурсия будет знакомить посетителей с одним из эпизодов войны и героическому участию в ней наших моряков. Музею есть, что показать всем, кто увлекается историей Военно-Морского Флота, его героической боевой летописью».

Он, также, отметил, что в новой программе представлены такие сюжеты как:

- Бомбардировка Берлина советской авиацией в 1941 году

- Истребитель И-16 — самолет дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова

- Служба и подвиги подводной лодки К-21

- Катапультные самолеты советского Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне

Ранее, Медиагруппа Центрального военно-морского музея имени Петра Великого приступила к реализации программы виртуальных экспресс-экскурсий "Музей в каждый дом", которая включает в себя экспресс-видео-сюжеты, посвященные экспозиции музея и истории отечественного военно-морского флота.

Первыми сюжетами   программы "Музей в каждый дом" стали:

- Ботик Петр I — "дедушка русского флота"

- Подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого

- Самолет конструкции А. Ф. Можайского

- Модель 84-пушечного линейного корабля "Императрица Александра"

- Траление мин

- Морская якорная гальваноударная мина образца 1908 года

- Основные принципы работы колонки машинного телеграфа и др.

С первых же дней реализации, программа стала пользоваться большой популярностью у военных моряков, петербуржцев, учащихся вузов, любителей истории и традиций Военно-Морского Флота России.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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