28.04.2020 (20:33)

В Курске военнослужащие ЗВО перешли на круглосуточную обработку медицинских учреждений и карет скорой помощи

Военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа приступили к круглосуточной специальной обработке лечебных учреждений и карет скорой медицинской помощи в Курской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты выполняют обработку с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. Обеззараживание проходят городские и областные клинические больницы, диспансеры, медицинские центры и поликлиники, в том числе детские клиники.

Военнослужащие обработают дезинфицирующими растворами рабочие помещения, приёмные, инфекционные отделения, медицинские автомобили, прилегающую территорию и дорожное покрытие. Работы ведутся уже более 14 суток. Группы РХБ защиты работают посменно и проводят дезинфекцию ежедневно с соблюдением мер предосторожности. Основной упор в вечернее и ночное время – в минимальный срок загрузки специального медицинского транспорта.

Всего в 26 регионах дислокации войск Западного военного округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 230 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

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