28.04.2020 (20:07)

В ходе проведение майских праздников военнослужащие общевойсковой армии ЗВО попробуют разнообразное многонациональное меню

В период майских праздников и выходных дней меню в столовых соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, разнообразят свежими фруктами, шоколадом и блюдами национальных кухонь.

Командование воинской части совместно с предприятиями, обеспечивающими питание военнослужащих, обеспечит расширенный ассортимент горячих и холодных закусок, овощей и десертов.

Для поднятия настроения военнослужащим, в местах приема пищи будут организованы праздничные обеды, в которые дополнительно будут включены различные блюда татарской, узбекской, украинской, грузинской и русской кухонь.

На обеденных столах появятся груши, бананы, апельсины и виноград. Повара воинских частей приготовят для личного состава плов, поджарку, отбивные и различные виды супов.

Праздничное меню будет действовать не только в стационарных столовых соединений, но и в местах несения службы суточного наряда и для военнослужащих, проходящих лечение в медицинских пунктах объединения.

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