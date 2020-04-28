Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (20:07)

В ходе проведение майских праздников военнослужащие общевойсковой армии ЗВО попробуют разнообразное многонациональное меню

В период майских праздников и выходных дней меню в столовых соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, разнообразят свежими фруктами, шоколадом и блюдами национальных кухонь.

Командование воинской части совместно с предприятиями, обеспечивающими питание военнослужащих, обеспечит расширенный ассортимент горячих и холодных закусок, овощей и десертов.

Для поднятия настроения военнослужащим, в местах приема пищи будут организованы праздничные обеды, в которые дополнительно будут включены различные блюда татарской, узбекской, украинской, грузинской и русской кухонь.

На обеденных столах появятся груши, бананы, апельсины и виноград. Повара воинских частей приготовят для личного состава плов, поджарку, отбивные и различные виды супов.

Праздничное меню будет действовать не только в стационарных столовых соединений, но и в местах несения службы суточного наряда и для военнослужащих, проходящих лечение в медицинских пунктах объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В День Победы корабли Балтфлота войдут в Неву – командующий ЗВО
В День Победы в небе над 6 городами на территории ЗВО прозвучат праздничные салюты – командующий ЗВО
В День Победы боевая авиация ЗВО осуществит линейный пролет над 12 городами – командующий ЗВО
Военнослужащие танковой армии ЗВО совершили 100 километровый марш для проведения дезинфекции школы-интерната

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false