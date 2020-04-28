28.04.2020 (19:30)

На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол по преодолению боевого стресса у военнослужащих

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол «Боевой стресс: современный взгляд на проблему».

Участники мероприятия обсудят современные проблемы боевого стресса с позиции совершенствования медицинского обеспечения войск, сохранения и укрепления психического здоровья военнослужащих.

В ходе работы круглого стола будут рассмотрены вопросы эпидемиологии, диагностики, коррекции и профилактики стресс-ассоциированных расстройств в условиях современных вооруженных конфликтов.

Ожидается, что по итогам дискуссии будет достигнуто общее решение по классификации, методам диагностики, лечения и профилактики боевых стресс-ассоциированных расстройств,

а также выдвинуты предложения по совершенствованию системы организации психолого-психиатрической помощи военнослужащим.

В экспертном обсуждении примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, медицинских организаций, специалисты органов военного управления, военно-медицинских организаций, высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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