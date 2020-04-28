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28.04.2020 (19:05)

В инженерных войска Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка 17 буксирно-моторных катера БМК-МТ

В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка 17 современных буксирно-моторных катеров БМК-МТ, предназначенных для моторизации понтонных парков ПМП, ПМП-М, ППС-84, ПП-91 и ПП-2005М.

Основными преимуществами данных буксирно-моторных катеров по сравнению с серийными катерами БМК-460 и БМК-225 являются: увеличенная тяга на швартовах на переднем и на заднем ходу, повышенная скорость движения на плаву 21,5 км/ч, наличие универсального счального устройства, позволяющего моторизовать все типы понтонных парков на течении до 3 м/с и более удобное выполнение работ по техобслуживанию и ремонту за счет применения двух однорядных дизельных двигателей, а также низкая шумность работы.

Катер перевозится на унифицированном понтонном автомобиле КамАЗ-63501. Компоновочное решение катера разработано с учетом оптимального размещения двух однорядных дизельных двигателя для удобного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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