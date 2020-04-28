28.04.2020 (18:07)

В День Победы корабли Балтфлота войдут в Неву – командующий ЗВО

В День Победы в Санкт-Петербурге корабли Ленинградской военно-морской базы войдут в Неву и пришвартуются у главных городских набережных.

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне корабли поднимут флаги расцвечивания, состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме, подъём Государственного Флага Российской Федерации, Военно-Морского Флага и Знамени Победы», - заявил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

В Неву войдут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», противодиверсионный катер «Нахимовец».

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит всенародно любимые мелодии о Великой Отечественной войне на борту крейсера «Аврора». Звуковещательные установки кораблей осуществят трансляцию мелодий военных лет.

В связи с ограничительными мероприятиями, введёнными в регионе, допуск граждан на борт кораблей осуществляться не будет.

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