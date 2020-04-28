28.04.2020 (17:48)
Военные музыканты на Алтае поддержали жителей города во время самоизоляции
Военнослужащие военного духового оркестра мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа совместно с группой Порт-Артур поддержали жителей Алейска во время самоизоляции.
Военные музыканты во дворе жилых домов выступили с небольшой концертной программой, во время которой сыграли известные музыкальные композиции. За концертом алейцы наблюдали из окон и балконов жилых домов. Музыкантов жители Алейска встречали и провожали аплодисментами.
Нужно отметить, что при проведении мероприятия военнослужащие соблюдали все необходимые меры безопасности, а на территории жилых районов было безлюдно.
Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.