28.04.2020 (17:27)
Палубные истребители Северного флота отрабатывают перехват противника в небе Заполярья
Сегодня на Северном флоте лётчики отдельного истребительного полка проводят лётно-тактическое учение по перехвату воздушных целей условного противника в небе Заполярья.
Учение проходит в течение светового дня, в нём поочерёдно принимают участие десять экипажей. Они выполняют учебно-боевые задачи на пяти палубных истребителях МиГ-29К.
Лётчики отрабатывают перехват противника в различном диапазоне высот и скоростей над Баренцевым морем, выполняют тактические приёмы воздушного боя с применением ракет и бортовой артиллерии, оттачивают технику пилотирования и слаженность действий в группе.
Полёты проходят с аэродрома Североморск-3 в Мурманской области.
Корабельные истребители МиГ-29К – многофункциональные самолеты поколения «4++», предназначенные для решения задач противовоздушной обороны корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием днем и ночью в любых погодных условиях.