28.04.2020 (17:27)

Палубные истребители Северного флота отрабатывают перехват противника в небе Заполярья

Сегодня на Северном флоте лётчики отдельного истребительного полка проводят лётно-тактическое учение по перехвату воздушных целей условного противника в небе Заполярья.

Учение проходит в течение светового дня, в нём поочерёдно принимают участие десять экипажей. Они выполняют учебно-боевые задачи на пяти палубных истребителях МиГ-29К.

Лётчики отрабатывают перехват противника в различном диапазоне высот и скоростей над Баренцевым морем, выполняют тактические приёмы воздушного боя с применением ракет и бортовой артиллерии, оттачивают технику пилотирования и слаженность действий в группе.

Полёты проходят с аэродрома Североморск-3 в Мурманской области.

Корабельные истребители МиГ-29К – многофункциональные самолеты поколения «4++», предназначенные для решения задач противовоздушной обороны корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием днем и ночью в любых погодных условиях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице