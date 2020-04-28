28.04.2020 (17:12)

В Калининграде прошла первая репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В небе над центром Калининграда в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Подготовка к параду у летчиков, которые взлетают сразу с трех аэродромов Калининградской области, началась в марте. Сначала выполнялись одиночные полеты в районе мест дислокации, потом проходили тренировки в составе тактических групп, а сейчас - тренировочные полеты над городом Калининградом.

До 9 мая летчики Балтийского флота проведут еще одну тренировку над городом Калининградом и генеральную репетицию – 30 апреля и 7 мая.

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