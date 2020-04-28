Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (16:59)

Противолодочные корабли Ленинградской ВМБ в ходе учения провели артиллерийские стрельбы

В рамках планового учения экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Уренгой» и «Казанец» соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям в акватории Финского залива.

В рамках учения корабли также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.

Кроме того, МПК выполнили задачи по минным постановкам в Финском заливе. Экипажи кораблей осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах, с использованием учебных мин, которые позже обезвредил рейдовый тральщик.

Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и др. плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Большие десантные корабли Балтийского флота выполнили минные постановки в морских полигонах
Военные химики провели дезинфекцию строящегося медицинского центра
Летчики Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали нанесение удара по кораблям условного противника
Военные химики провели дезинфекцию военной стоматологической поликлиники в Калининграде

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false