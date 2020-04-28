28.04.2020 (16:28)
Вертолеты армейской авиации и подразделения РХБ защиты ВВО ликвидируют лесной пожар в Забайкалье
Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко два экипажа вертолетов Ми-8 АМТШ с водосливными устройствами (ВСУ-5А) отдельной вертолетной авиачасти армейской авиации ВВО дислоцированных в Чите, осуществляют ликвидацию природного возгорания в районе населенного пункта Лесной городок в Забайкальском крае.
С земли возгорание ликвидируют более 30 военнослужащих подразделения РХБ защиты ВВО, а также 10 единиц специальной техники, в том числе 4 АРС-14КМ, 6 автомашин АЦ-6-40.
Кроме того, ежедневно вертолетами Ми-8 АМТШ выполняются мониторинговые полёты пожароопасных территорий в Забайкальском крае.
Экипажи армейской авиации проводят мониторинг в северных районах Забайкальского края, охватывая территорию в 200 квадратных километров. Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба Восточного военного округа и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.