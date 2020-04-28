Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (16:28)

Вертолеты армейской авиации и подразделения РХБ защиты ВВО ликвидируют лесной пожар в Забайкалье

Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко два экипажа вертолетов Ми-8 АМТШ с водосливными устройствами (ВСУ-5А) отдельной вертолетной авиачасти армейской авиации ВВО дислоцированных в Чите, осуществляют ликвидацию природного возгорания в районе населенного пункта Лесной городок в Забайкальском крае.

С земли возгорание ликвидируют более 30 военнослужащих подразделения РХБ защиты ВВО, а также 10 единиц специальной техники, в том числе 4 АРС-14КМ, 6 автомашин АЦ-6-40.

Кроме того, ежедневно вертолетами Ми-8 АМТШ выполняются мониторинговые полёты пожароопасных территорий в Забайкальском крае.

Экипажи армейской авиации проводят мониторинг в северных районах Забайкальского края, охватывая территорию в 200 квадратных километров. Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба Восточного военного округа и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО осуществляют мониторинг по-жароопасных территорий в Забайкалье
Адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны оказывают военнослужащие ВВО в Бурятии
Окружной этап конкурса «Полевая кухня» состоялся в школе поваров ВВО в Забайкальском крае
Специалисты РХБ защиты ВВО провели массовое обеззараживание военных городков в Бурятии

Метки:
Восточный военный округ , Вертолеты , Армейская авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false