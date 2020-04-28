28.04.2020 (16:15)

Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

Продолжительность полета составила более четырех часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 Военно-воздушных сил Норвегии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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