28.04.2020 (16:15)
Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
Продолжительность полета составила более четырех часов.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 Военно-воздушных сил Норвегии.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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