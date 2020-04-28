28.04.2020 (12:03)

Объединенному штабу Организации Договора о коллективной безопасности — 17 лет

17 лет назад — 28 апреля 2003 года — в Душанбе (Таджикистан) Совет коллективной безопасности ОДКБ, руководствуясь необходимостью создания военно-штабного органа, отвечающего за реализацию задач военной составляющей Договора о коллективной безопасности, принял решение о создании постоянно действующего рабочего органа — Объединенного штаба ОДКБ.

На сегодняшний день в рамках превентивных мер в Организации активно задействованы возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ, организовано тесное взаимодействие с министерствами и ведомствами государств-членов ОДКБ, осуществляется повседневный мониторинг военно-политической и эпидемиологической обстановки в регионах коллективной безопасности.

Говоря о 17-й годовщине, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что все задачи за прошедший год коллектив выполнил успешно. Он также выразил уверенность в том, что и впредь личный состав Объединенного штаба, несмотря на пандемию, проявит высокий профессионализм, слаженность в работе в решении задач, направленных на совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ.

Основные усилия в деятельности многонационального коллектива Объединенного штаба в минувшем году были сосредоточены на организации выполнения решений глав государств-членов ОДКБ, руководителей оборонных ведомств по развитию военной составляющей Организации и совершенствованию механизмов кризисного реагирования.

В 2019 году был подготовлен важнейший для развития военной составляющей Организации документ — проект Плана развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы, который определяет дальнейшие приоритеты коалиционного военного строительства на среднесрочную перспективу.

Совершенствуются вопросы организации материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ — создана рабочая группа при Совете министров обороны ОДКБ, что продиктовано актуальностью развития системы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, как одного из важнейших направлений обеспечения коллективной безопасности ОДКБ.

В рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2019» были организованы и успешно проведены совместная деловая игра, серия учений с компонентами Войск (Коллективных сил) ОДКБ, с силами и средствами разведки, а также впервые в формате ОДКБ — специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2019».

Напомним, на Объединенный штаб возлагаются задачи, связанные с формированием, функционированием и применением Войск (Коллективных сил), подготовкой и проведением совместно с оборонными ведомствами государств-членов Организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных сил государств-членов, а также с организацией функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.

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