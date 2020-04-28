28.04.2020 (16:02)

Большие десантные корабли Балтийского флота выполнили минные постановки в морских полигонах

Большие десантные корабли (БДК) «Королёв», «Минск» и «Калининград» Балтийского флота в составе корабельной минно-заградительной группы выполнили задачи по минным постановкам в морском полигоне в Балтийском море.

Экипажи десантных кораблей осуществили постановку оборонительного противолодочного минного заграждения в заданном районе, поставив в общей сложности более 20 учебных донных мин.

Боевое упражнение по минным постановкам было отработано в рамках планового сбора на рейде кораблей Балтийского флота.

Кроме минирования акватории, экипажи больших десантных кораблей отработали защиту от оружия массового поражения на переходе морем. При этом основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Сбор на рейде кораблей Балтийского флота проводится с целью слаживания экипажей кораблей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.

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