28.04.2020 (15:43)

В День Победы в небе над 6 городами на территории ЗВО прозвучат праздничные салюты – командующий ЗВО

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подразделения Западного военного округа 9 мая произведут праздничные артиллерийские салюты в шести городах-героях и городах воинской славы.

«В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

Расчёты артиллерийских орудий произведут 30 залпов. Салютные установки выпустят в небо несколько десятков тысяч фейерверков. Артиллерийский салют начнётся в 22.00 и продолжится 10 минут.

Традиционно каждый залп будет поименован и посвящён памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев.

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